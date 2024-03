Gaza: media, Hamas richiede il rilascio di 1.000 palestinesi per la liberazione di 40 ostaggi israeliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste più difficili da digerire per Israele, secondo "Walla!", riguardano però la seconda fase dell’accordo: qui Hamas chiede ritiro dei militari israeliani dal corridoio creato a sud di Gaza City, un cessate un fuoco permanente e il rilascio di un numero considerevole di prigionieri di sicurezza palestinesi in cambio del rilascio dei restanti ostaggi di sesso maschile. Nella terza fase dell’accordo, Hamas dovrebbe consegnare il rilascio dei corpi dei deceduti, chiedendo in cambio garanzie riguardanti la ricostruzione di Gaza e la rimozione dell'embargo israeliano. Secondo “Walla!”, le divergenze tra le parti in seguito alla risposta di Hamas rimangono ampie, ma la risposta fornita dal gruppo palestinese ha spinto Israele ad inviare, domenica 17 marzo, una delegazione guidata dal capo del Mossad, David Barnea, per un altro round di colloqui a Doha, in Qatar. Alla riunione parteciperà anche una delegazione di Hamas. (segue) (Res)