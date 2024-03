Italia-Usa: celebrazioni a Detroit per la Giornata italiana del design, con focus su intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento ha evidenziato l'impegno dell'Italia a favore dell'innovazione dell'intelligenza artificiale, con la console Baistrocchi che ha sottolineato l'attenzione della presidente Giorgia Meloni al tema, indicato tra le priorità della presidenza italiana del G7, e il comune impegno di Italia e Usa in questo campo, dimostrato dall’ultimo bilaterale a Washington con il presidente Joe Biden. Nel sottolineare l’importanza dello sviluppo etico della tecnologia (evidenziando la necessità di porre l’essere umano, i suoi diritti e i suoi bisogni al centro dell’avanzamento tecnologico) con riferimento alla bellezza e al design, non è passata inosservata la centralità dell’intelligenza umana alla sua base. Le celebrazioni sono andate avanti con una discussione sul contributo dell'Italia all'intelligenza artificiale, con l'esperienza della Codarin alla Ltu con la robotica, nonché una presentazione del progetto "Rome-ing Around" guidato da Daubman e dalla Codarin e giunto alla sua terza edizione. (segue) (Was)