Italia-Usa: celebrazioni a Detroit per la Giornata italiana del design, con focus su intelligenza artificiale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo progetto ha offerto agli studenti un'esperienza coinvolgente a Roma, concentrandosi sul suo significato storico e architettonico. La serata ha incluso anche una mostra dei lavori degli ultimi studenti di "Rome-ing", prodotti con l'intelligenza artificiale, che mettevano in risalto i loro progetti e concetti innovativi, oltre a robot che creavano diverse forme di opere d'arte (sia in 2D che in 3D) basate sui prompt indicati dagli studenti stessi, come la longitudine e la latitudine del Consolato d'Italia a Detroit o dei monumenti che avevano visitato a Roma. Durante l’evento, la console ha anche sottolineato la partecipazione del Michigan al prossimo Salone del mobile, la più importante fiera mondiale del mobile e dell'arredamento, che si terrà a Milano nel mese di aprile. La console Baistrocchi ha rimarcato l'importanza dell'emancipazione femminile, sottolineando l'impegno dell'Italia nella promozione della parità di genere. (Was)