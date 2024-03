Italia-Usa: Bonomi a Washington, cultura crea connessioni e costruisce ponti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura, ha affermato Bonomi, ha la capacità di creare connessioni e costruire ponti. Un circolo “virtuoso” raccontato da “Atlantico”, docu-film promosso da Confindustria con la regia di Marcello Pastonesi e Carlo Furgeri Gilbert. Il cortometraggio racconta il viaggio oltreoceano delle tavole di Leonardo, dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano fino a Washington, ma soprattutto lo spirito e le ragioni che hanno spinto Confindustria a portare oltreoceano Leonardo da Vinci, simbolo del saper fare italiano e della cultura di impresa. Nel documentario, il pensiero e l’intuizione dell’artista hanno preso forma nei suoi disegni, entrando nella vita quotidiana delle famiglie statunitensi. Il docu-film vuole essere una riflessione sulla società contemporanea, sul valore degli scambi culturali, sul rapporto tra arte, scienza ed economia. La storia di un viaggio in cui si interseca il richiamo profondo del messaggio di Leonardo che dall’Europa arriva in America: un vero e proprio ponte culturale che abbatte ogni barriera. (Was)