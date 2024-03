Business news: Repsol raggiunge 100 stazioni di servizio che forniscono carburante rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Repsol ha raggiunto la cifra di 100 stazioni di servizio che forniscono carburante rinnovabile in Spagna e Portogallo, accelerando verso l'obiettivo di arrivare a 600 entro la fine di quest'anno. Si tratta solo di un obiettivo intermedio: secondo l'aggiornamento strategico presentato dall'azienda a fine febbraio, infatti, Repsol si impegna a offrire questo tipo di carburante in almeno 1.900 delle sue stazioni di servizio entro il 2027. In questo orizzonte quadriennale, il 60 per cento delle stazioni di servizio dell'azienda sarà multi-energia, con carburanti rinnovabili, elettricità veloce o ultraveloce e punti di ricarica per veicoli elettrici. (Spm)