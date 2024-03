Azione: Calenda, idee diverse da quelle del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sul fronte delle politiche economiche, ambientali e di natura estera “abbiamo idee diverse da quelle del M5s, ma essendo entrambi all’opposizione se condividiamo qualcosa io non ho problemi a sottoscriverlo, come succede per il salario minimo”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione televisiva “Prima di domani”, su Rete4. "Sul piano nazionale siamo così distanti che è impensabile poter governare insieme", ha concluso. (Rin)