Usa: processo a Trump in Georgia, si dimette il procuratore Nathan Wade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è dimesso Nathan Wade, uno dei procuratori responsabili del processo contro Donald Trump sulle interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia dopo le elezioni del 2020, dopo lo scandalo emerso nelle scorse settimane sulla sua relazione con Fani Willis, la procuratrice distrettuale della contea di Fulton che sta coordinando il caso. Il suo annuncio è arrivato poco dopo che il giudice Scott McAfee gli ha chiesto di dimettersi, affermando che la relazione sentimentale tra i due rappresenta un conflitto di interessi all’interno del caso. In mancanza delle sue dimissioni, la Willis avrebbe dovuto abbandonare il processo. “Ho deciso di rispettare la richiesta del giudice nell’interesse della democrazia e nel rispetto dei cittadini, in modo che il caso possa andare avanti il più velocemente possibile”, ha detto Wade. (segue) (Was)