Usa: processo a Trump in Georgia, si dimette il procuratore Nathan Wade (2)

- Il giudice ha stabilito oggi che la Willis potrà restare sul caso, a condizione che interrompa i rapporti con Wade, scelto come procuratore speciale nell'ambito dell'inchiesta. McAfee ha criticato il comportamento della procuratrice, di cui viene rilevata una “apparente scorrettezza”. Secondo il giudice, “non è necessaria la squalifica di un funzionario costituzionale quando vi è a disposizione un’opzione meno drastica e di sufficiente rimedio”. Tuttavia, “la procura di questo caso non può procedere finché lo Stato non sceglierà una delle due opzioni”: o “la procuratrice distrettuale deciderà di farsi da parte, assieme al suo intero ufficio”, oppure “Wade si ritirerà” consentendo che il caso proceda senza ulteriori distrazioni. (segue) (Was)