Usa: genero di Trump vicino a chiudere accordi per grandi progetti immobiliari in Albania e Serbia

- Jared Kushner, genero dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il quale ha lavorato anche come consigliere durante la sua amministrazione, ha confermato di essere vicini alla chiusura di importanti accordi nel settore immobiliare di Albania e Serbia, mentre il suocero è impegnato nella campagna elettorale relativa alle presidenziali del 2024. In una intervista con il “New York Times”, Kushner ha affermato di avere lavorato ai suoi affari nei Balcani insieme a Richard Grenell, ex ambasciatore in Germania ed ex direttore ad interim dell’intelligence nazionale durante l’amministrazione Trump. I progetti includono la riqualificazione di un’isola a largo delle coste albanesi, da trasformare in un resort di lusso; la costruzione di un hotel di lusso, di un complesso residenziale e di un museo a Belgrado, nella sede precedente dell’Esercito della Jugoslavia distrutta dai bombardamenti della Nato nel 1999; e la costruzione di diversi hotel e ville sulla penisola di Zvernec, in Albania. I primi due progetti sorgerebbero su territori attualmente di proprietà dei governi di Tirana e Belgrado, e un accordo dovrà quindi essere finalizzato con esecutivi stranieri. (segue) (Was)