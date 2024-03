Usa: New York, migranti adulti potranno rimanere solo un mese in strutture di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di New York hanno imposto nuove restrizioni alla possibilità di ospitare i migranti nelle strutture di accoglienza previste per i senzatetto, alla luce della crisi legata al crescente numero di arrivi di rifugiati nella città. In base alle nuove regole, anticipate da alcuni funzionari al “New York Times”, i migranti adulti potranno rimanere nelle strutture di accoglienza solo per 30 giorni. Le tempistiche potranno essere estese in presenza di condizioni specifiche, come una disabilità. Le nuove disposizioni avranno effetto immediato. I giovani di adulti di età compresa tra 18 e 23 anni potranno rimanere nelle strutture fino a 60 giorni, mentre il provvedimento non interesserà le famiglie che hanno bambini a carico. (Was)