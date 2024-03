Usa: elezioni 2024, ex vicepresidente Pence non darà il suo sostegno a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato di non essere intenzionato a sostenere la campagna di Donald Trump in vista delle elezioni di novembre. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, Pence ha affermato che “la sua agenda è in contrasto con quella che abbiamo portato avanti durante la nostra amministrazione”. L’ex vicepresidente ha accusato Trump di essersi “allontanano dagli impegni che abbiamo preso per affrontare la crisi del debiti pubblico, e anche da quello a tutela della sacralità della vita umana”. (Was)