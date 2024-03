Argentina: nuova agevolazioni per le importazioni in risposta all'umento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Commercio argentino ha identificato i prodotti di maggiore rilevanza per l'importazione in risposta al significativo aumento dei prezzi dei prodotti nazionali riscontrato a partire da dicembre. Secondo il sito web d’informazione argentino “Infobae”, si tratta di un elenco di alimenti (inclusi alcuni tagli di carne, frutta, verdura, uova, farine e alcuni latticini), prodotti per la pulizia (come detergenti e disinfettanti), cura e igiene personale (come prodotti per capelli, igiene dentale e pannolini) e birre (con gradazione alcolica superiore all'1,2 per cento, lattine di tutti i formati, bottiglie di tutte le presentazioni e dimensioni). Inoltre, la Banca centrale argentina (Bcra) ha pubblicato oggi la normativa che prevede la riduzione dei termini di pagamento per le importazioni di questi prodotti. Con questo provvedimento si è modificato lo schema di pagamento in quattro rate a 30, 60, 90 e 120 giorni in uno schema di pagamento in un'unica rata a 30 giorni.(Abu)