Usa-Irlanda del Nord: Biden vede premier Varadkar, focus su Ucraina e Gaza

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Washington il primo ministro nordirlandese, Leo Varadkar, in occasione della Festa di San Patrizio. Il colloquio, si legge nella nota della Casa Bianca, si è incentrato su una serie di temi internazionali. Biden ha ringraziato le autorità dell’Irlanda del Nord per il sostegno fornito all’Ucraina e per avere accolto oltre 100 mila rifugiati in fuga dalla guerra. Entrambi hanno ribadito il sostegno al diritto all’autodifesa di Israele, che deve avvenire nel rispetto delle norme umanitarie internazionali, e sottolineato la necessità di rafforzare gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. I due leader hanno anche affermato che una soluzione a due Stati rappresenta l’unica via per garantire una pace duratura in Medio Oriente. (Was)