Ucraina: Casa Bianca, Russia continua trattative per acquistare missili balistici da Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta continuando a trattare per acquistare missili balistici a corto raggio dall’Iran, da utilizzare nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le trattative sono attive e stanno andando avanti”, ha detto, aggiungendo che "ci saranno conseguenze" se Mosca e Teheran finalizzeranno un accordo. (Was)