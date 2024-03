Gaza: da Casa Bianca “cauto ottimismo” sulle trattative per il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Hamas alla proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza “rientra nel quadro di un accordo a cui stiamo lavorando da tempo”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il viaggio che il dialogo stia andando avanti a Doha è positivo: abbiamo ancora del lavoro da fare ma siamo cautamente ottimisti sul fatto che le cose stiano andando nella giusta direzione”, ha detto. (Was)