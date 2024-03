IA: Barachini, lavorato a principi per una via italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “abbiamo lavorato ad alcuni principi che entreranno in un disegno di legge fra due settimane e sarà la via italiana all’Intelligenza artificiale (Ia)”. Lo ha detto Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, intervenendo alla trasmissione televisiva “Tg2 post”. L’informazione è “un bene fragile e dobbiamo proteggerla” per cui “ci vuole il controllo dell’uomo sulla macchina. Dobbiamo investire e formare perché l’Italia abbia abbia uno sviluppo dell’Ia”, ha concluso.(Rin)