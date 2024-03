Università: Fratoianni (Avs), solidarietà a Molinari, censura non può avere cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi "tristi come quelli attuali di guerre, bombardamenti, massacri di civili in giro per il mondo è sbagliato impedire un dibattito in un ateneo del nostro Paese. Solidarietà al direttore di Repubblica per quanto avvenuto oggi a Napoli". Lo afferma Nicola Fratoianni dell'Alleanza verdi e sinistra. "Le università italiane - conclude - devono rimanere libere per il confronto e il dialogo. Nessuno ora ne approfitti, come è avvenuto nei giorni scorsi all'ateneo di Pisa, per innestare polemiche strumentali o per chiedere la repressione del dissenso. La censura, da qualunque parte provenga, non può avere cittadinanza negli atenei italiani".(Rin)