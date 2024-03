Brasile: a gennaio creati più di 180mila posti di lavoro formali, +100,4 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile, a gennaio, sono stati creati 180.400 mila nuovi posti di lavoro formali, un aumento del 100,4 per cento in comparazione con lo stesso periodo del 2023, quando sono stati creati 90.031 nuovi posti. Lo ha reso noto il ministero del Lavoro in un rapporto pubblicato oggi. Il risultato è "un importante punto di partenza" secondo il ministro del Lavoro, Luiz Marinho, secondo cui uno dei motivi che spiegano l'aumento dei posti di lavoro è "l'effetto della politica di valorizzazione del salario minimo", che attualmente è di 1.412 reais (circa 260 euro). Il salario medio delle ammissioni di gennaio è stato di 2.118,32 reais (circa 389 euro) secondo quanto riportato dai media brasiliani. Il Paese conta oggi 45,7 milioni di persone che lavorano formalmente nel settore pubblico e privato. Gli Stati che hanno registrato il maggior numero di nuovi posti di lavoro creati sono San Paolo (38.499), Santa Catarina (26.210) e Rio Grande do Sul (20.810).(Brs)