Haiti: Usa sostengono transizione pacifica, Sullivan ha parlato con omologo del Kenya

- Gli Stati Uniti sostengono una transizione di potere pacifica ad Haiti, e stanno rafforzando il loro sostegno alla luce della violenza delle organizzazioni criminali, che ha aggravato la crisi politica e umanitaria nel Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Sosteniamo la polizia locale, e stiamo lavorando per velocizzare il dispiegamento di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza di Haiti, sotto la guida del Kenya”, ha detto, aggiungendo che quest’ultimo tema è stato discusso oggi durante una telefonata tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il suo omologo del Kenya. (Was)