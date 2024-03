Calabria: Calenda, con Occhiuto andiamo bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- In Calabria “con Occhiuto governiamo molto bene”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione televisiva “Prima di domani”, su Rete4. “Io non sosterrei mai uno molto di destra come non sosterrei mai un candidato populista perché” questo “non corrisponderebbe alle nostre idee”, ha concluso. (Rin)