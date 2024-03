Israele: Casa Bianca, decisione su nuove elezioni spetta ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione sull’eventuale organizzazione di nuove elezioni in Israele spetta ai cittadini. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sul discorso pronunciato ieri in aula dal leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, che ha criticato il governo di Benjamin Netanyahu e chiesto di tenere nuove elezioni, Kirby si è limitato a dire che le sue parole “rispecchiano le preoccupazioni di molti cittadini statunitensi”. Detto ciò, ha continuato, le autorità di Washington “continueranno a sostenere Israele nella lotta contro Hamas, esortandoli a tutelare la sicurezza dei civili, e continueranno a lavorare per un cessate il fuoco temporaneo”. (Was)