Gaza: Casa Bianca, non abbiamo visto piano israeliano su Rafah, civili vanno protetti

- Le autorità statunitensi “non hanno visto” il piano annunciato dal governo israeliano per una operazione militare nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza, dove attualmente si trovano circa 1,5 milioni di rifugiati. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Saremmo felici di vederlo: abbiamo già detto che non possiamo sostenere una offensiva a Rafah senza un piano credibile e realizzabile per garantire la sicurezza dei civili”, ha detto. (Was)