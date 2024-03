Basilicata 2024: Calenda, domani discuteremo con Pittella su sostegno a Bardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla presa in considerazione dell’ipotesi di sostenere Bardi come candidato del centrodestra alle elezioni in Basilicata se ne discuterà “domani con Pittella, lo devo fare perché lui lì è responsabile di Azione ed è stato governatore”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione televisiva “Prima di domani”, su Rete4. “Bardi è un signore che è stato generale della Guardia di finanza, ha quattro lauree, è un moderato e liberale” e “io non ho un pregiudizio”, ha concluso.(Rin)