Usa-Giappone: Casa Bianca dopo parole di Biden su Us Steel, nostro rapporto rimane straordinario

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sostiene i lavoratori dell’industria siderurgica nazionale, e ha semplicemente espresso la sua opinione in merito alla possibile fusione tra la società Us Steel e la giapponese Nippon Steel. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Biden ieri ha affermato che Us Steel dovrebbe rimanere di proprietà statunitense. “Gli Stati Uniti hanno un rapporto straordinariamente forte con il Giappone, e questo sarà dimostrato ancora una volta in occasione della visita a Washington del primo ministro Fumio Kishida”, ha detto. (Was)