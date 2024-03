Ucraina: Borrell, non possiamo più escludere possibilità di guerra ai confini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono lezioni da imparare dalla storia, la pacificazione e l'isolazionismo non hanno funzionato in passato e "la possibilità di una guerra convenzionale ai confini dell'Europa non può più essere esclusa". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante un intervento alla Georgetown University, negli Stati Uniti, riferendosi alla guerra in corso in Ucraina. "Nel 1939, il grido d'allarme della folla francese favorevole all'appeasement era: perché morire per Danzica? E nel 1940, quando la guerra già infuriava in Europa, grandi folle si riversarono sul Washington Mall, a pochi minuti da qui, per protestare contro il coinvolgimento degli Stati Uniti. Ma la guerra arrivò comunque, sia per la Francia che per gli Stati Uniti", ha detto. "Oggi, la questione non è nemmeno se gli europei o gli americani debbano morire per il Donbass. Si tratta piuttosto di sapere se siamo disposti a fornire l'assistenza necessaria per aiutare gli ucraini a smettere di morire per il Donbass, e per il resto del loro Paese. La lezione della storia deve essere quella che, se permettiamo alla Russia di cancellare l'Ucraina dalla carta geografica senza reagire, pagheremo un prezzo molto più alto in seguito", ha aggiunto. (segue) (Beb)