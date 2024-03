Ucraina: Borrell, non possiamo più escludere possibilità di guerra ai confini europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La storia ci dà delle lezioni. La Russia ha attaccato l'Ucraina perché pensava che non avremmo reagito", come accaduto in Crimea o in Siria, ha poi proseguito. "Dobbiamo avere un'unica visione strategica quando parliamo della Russia. La grande maggioranza degli europei vede ora la Russia come una minaccia diretta alla propria sicurezza. Questo sentimento è ampiamente condiviso da Riga a Lisbona. E sempre più persone capiscono, e il presidente francese lo ha detto ieri molto chiaramente, che non possiamo permettere alla Russia di vincere questa guerra, perché non saremo più al sicuro. La possibilità di una guerra convenzionale ad alta intensità ai nostri confini non può più essere esclusa. E stiamo lavorando a questo scenario" migliorando le nostre forniture e produzione di armamenti, ha concluso. (Beb)