23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente Attilio Fontana, partecipa all'inaugurazione di "Smartt VAlley", il nuovo spazio di Fondazione Ergo situato a Daverio e dedicato all'avanzamento delle competenze e all'innovazione nel settore manifatturiero."Smartt VAlley" via Roma, 57 Daverio/Va (ore 10:30)L'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, è presente alla cerimonia del giuramento solenne degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza.largo Barozzi, 1 Bergamo (ore10:30)Gli assessori Franco Lucente (Trasporti e mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) partecipano, a Predore (Bg), alla conferenza stampa di inaugurazione della motonave “Predore”.Auditorium civico, via Arrio Muciano, 14 Predore/Bg (ore 11:30)VARIEIl ministro dell'economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti interviene al Giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza.Accademia Guardia di Finanza, Largo Giovanni Barozzi, 1 Bergamo (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione della nuova produzione dell’opera “Guillaume Tell” di Gioachino Rossini. Intervengono: Michele Mariotti, direttore d’orchestra; Chiara Muti, regista e i cantanti protagonisti.Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala (ore 13)Evento, organizzato dalla Lega Giovani, “Politicamente ribelli, come l'Europa non ci vuole”. Tra i partecipanti Confagricoltura, Copagri, Cia, il coordinatore federale Lega giovani Luca Toccalini e il segretario federale della Lega Matteo Salvini.Gate 3 del MiCo di Milano (ore 15)Corteo delle Associazioni e le Comunità Palestinesi. Ricordando Fausto Iaio e Dax.Piazza San Babila (ore 15)Manifestazione nazionale di “Divieto il cuore non si ferma” contro l'ordinanza che, da ottobre 2024, blocca la circolazione delle moto euro 0 ed euro 1 a Milano.Partenza dal Centro sportivo "Saini" , via Corelli, 136 (ore 16)Presentazione del libro “Mai sottomessi” di Silvia Sardone.Bocciofila Lombardo, via Zanella, 19 (ore 16)Presidio e corteo per Davide “Dax” Cesare ucciso il 16 marzo 2003via Brioschi (dalle ore 14:30) (Rem)