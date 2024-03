Brasile: Lula attacca Milei e Bolsonaro, "la democrazia è a rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accusato il suo predecessore, Jair Bolsonaro, e l'attuale presidente argentino, Javier Milei, di mettere a rischio - muovendo da posizioni "fasciste" e "naziste" - la "democrazia nel mondo". I due, per Lula, sono interpreti di una "estrema destra rabbiosa e brutale che offende e non crede nelle persone". Se prima, a "criticare il sistema" era la sinistra e i progressisti, salvo diventarne parte una volta vinte le elezioni", oggi chi critica tutto, ha detto Lula, è da una parte Milei che vuol chiudere "persino la Banca centrale", e Bolsonaro, "che non volevo neanche citare", ma che "ancora oggi non riconosce la sconfitta alle elezioni". Lula ha proseguito dicendo che nonostante la necessità di "combattere l'estrema destra", deve dare priorità al governo del Paese. "Il mandato ha una data di scadenza. Ha un tempo di entrata e un tempo di uscita. Mi impegno a recuperare questo Paese dal punto di vista economico. A dare civiltà a coloro che oggi ne sono privi. Recuperare l'umanesimo tra gli esseri umani. E a garantire che le persone storicamente dimenticate abbiano voce", ha concluso Lula. (segue) (Brs)