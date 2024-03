Brasile: Lula attacca Milei e Bolsonaro, "la democrazia è a rischio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano è nello Stato di Rio Grande do Sul, dove ha partecipato insieme al governatore e il sindaco della città di Porto Alegre a una cerimonia di annuncio di investimenti del governo federale nello Stato nell'ambito del Programma di accelerazione della crescita (Pac) in cui sono previsti investimenti pari a 29,5 miliardi di reais (circa 5,4 miliardi di euro) in diversi settori in collaborazione con il settore privato. Si stima un investimento totale di 75,6 miliardi di reais (13,9 miliardi di euro) nello Stato entro la fine del mandato del presidente Lula. (Brs)