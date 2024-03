Migranti: Fd'I, accordo Italia-Albania passo importante per gestire fenomeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Sara Kelany, responsabile nazionale del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia, "l'accordo con l'Albania ha cambiato il paradigma nella gestione dei flussi migratori, instaurando la necessaria cooperazione con paesi terzi per la gestione di un fenomeno globale, un problema che va affrontato congiuntamente. È un tassello che si inserisce in un quadro politico molto complesso che ha messo in campo il governo Meloni in tema di cooperazione ed è un investimento, un nuovo modello di gestione replicabile". Il deputato Francesco Filini ha affermato che "abbiamo ripreso, come centro Studi, anche nella attuale legislatura a portare avanti questi convegni di approfondimento su tutte le tematiche che è opportuno approfondire per spiegare bene cosa stia facendo il governo". Per l'eurodeputato di FdI-Ecr, Nicola Procaccini "l'accordo Italia-Albania è stato benedetto dall'Europa nonostante gli attacchi dell'opposizione. Chi ha fallito sul piano migratori non accetta che ci sia qualcun altro pronto a risolvere. L'accordo non risolve, è un tassello, come quello con la Tunisia, ma è un passo in avanti. Serve qualcosa mai fatta fino ad oggi, il governo dell'immigrazione. Serve prima delle partenze decidere chi ha diritto o no alla protezione o ad entrare legalmente in Italia. Non possiamo far decidere agli scafisti chi entra in Italia. E il Piano Mattei - ha aggiunto - è un rapporto di scambio di interessi con le nazioni africane, non con approccio predatorio. Sviluppare le loro economie per incidere sulle ragioni che portano le persone a lasciare il proprio Paese". (Rin)