Roma: previsti per domani due cortei, ma anche cerimonie e il concerto di Renato Zero

- Cerimonie, manifestazioni sportive, cortei e concerti domani a Roma. Si comincia alle 8 in via Fani con la commemorazione del 45esimo anniversario della strage della scorta di Aldo Moro con la deposizioni di corone. Il pomeriggio si parte con una manifestazione statica alle 14 in piazza San Giovanni organizzata dall’associazione “figli negati e papà separati” a cui partecipano 200 persone. Alle 14:30 parte un corteo organizzato da Spin-Time che commemora Josef Yemane Tewelde attivista di Black Lives Matter Roma; previste 300 persone che sfileranno da Viale Castrense e, attraverso via Nola, via La Spezia, piazza Lodi fino al Pigneto finisce in piazzale Prenestino. Alle 15 il secondo corteo della giornata organizzato, in questo caso, dal movimento studenti palestinesi e Arci Roma. Alle 15 il corteo parte da Piazzale Ugo La Malfa e attraverso Ponte Sublicio arriverà a viale Trastevere. Previste mille persone. I manifestanti chiedono una presa di posizione del governo contro strage in Palestina. Alle 16 comincia la prima partita delle Final Four di Coppa Italia di basket al Palazzetto dello spor. In serata, alle 21, previsto il concerto di Renato Zero al PalaEur.(Rer)