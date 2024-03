Roma: chiusa a Bracciano struttura per anziani abusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una struttura per anziani abusiva è stata individuata dai carabinieri del Nas a Bracciano. La struttura ricettiva ospitava meno di dieci persone alcune delle quali non autosufficienti. I militari hanno accertato che i due titolari non avevano alcuna autorizzazione per esercitare e per questo è stato chiesto al sindaco di chiudere la struttura. Gli ospiti, quindi, sono stati riaffidati ai parenti per una nuova collocazione. (Rer)