Gaza: Borrell, appello a rispetto internazionale difficile se non fermiamo più grande carneficina della nostra storia

- L'appello al rispetto internazionale è sempre più difficile per la comunità internazionale se non si riesce a fermare la più grande carneficina della storia recente. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel suo intervento alla Georgetown University, negli Stati Uniti, riferendosi alla guerra in corso a Gaza. "Lo spazio politico della Russia è stato ulteriormente amplificato dai terribili attacchi di Hamas del 7 ottobre. L'attacco di Hamas e la conseguente offensiva israeliana hanno spostato il centro di gravità dell'attenzione globale. Molti Paesi del Sud del mondo, che ci hanno sostenuto solo a malincuore per l'Ucraina, ora ci accusano di avere due pesi e due misure di fronte all'entità della carneficina a Gaza, con più di 30 mila civili uccisi, e il fallimento della comunità internazionale per fermarla", ha detto. (segue) (Beb)