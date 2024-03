Gaza: Borrell, appello a rispetto internazionale difficile se non fermiamo più grande carneficina della nostra storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello al rispetto del diritto internazionale è diventato molto più difficile per noi quando la comunità internazionale non riesce a fermare la più grande catastrofe umanitaria del nostro tempo. Questo è anche ciò che ho detto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu due giorni fa a New York. Se vogliamo davvero fermare questa guerra e arrivare a una pace stabile e alla sicurezza per Israele, i territori palestinesi e l'intera regione, il Consiglio di sicurezza dovrebbe ora definire i parametri del processo che può essere immaginato solo se siamo tutti d'accordo con la soluzione deu due Stati", ha concluso Borrell. (Beb)