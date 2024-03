© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Maurizio Molinari. Il confronto democratico prima di tutto. Siamo preoccupati per questi rigurgiti antisemiti nei luoghi di studio e di confronto. Non abbassare mai la guardia". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.(Rin)