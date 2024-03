Andorra: visita dell'ambasciatore Buccino in occasione della Festa nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa esposizione era stata inaugurata lo scorso 22 febbraio, alla presenza del console onorario ad Andorra Alberto Rossi e del consigliere comunale per il turismo Alex Kinchella. Attraverso splendide immagini fotografiche dell'arco alpino, a cura del fotografo paesaggista Fabiano Ventura dell'associazione no-profit Macromicro, il pubblico andorrano ha potuto apprezzare la bellezza del territorio montano nonché i valori che questo ambiente porta con sé e l'importanza della consapevolezza dei cambiamenti climatici. Successivamente, nell'auditorium dello stesso Palau del Gel, si è svolta una conferenza dell'architetto Claudio Larcher, selezionato dall'ambasciata d'Italia a Madrid come testimonial italiano per celebrare anche nel principato di Andorra, per la prima volta, l'Italian Design Day (Idd), rassegna periodica promossa in tutto il mondo dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale giunta alla sua ottava edizione. Nel corso della conferenza dell'architetto Larcher dedicata al "Design in alta quota" sono stati illustrati alcuni oggetti di design legati all'alpinismo. (Spm)