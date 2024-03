Usa: nuove sanzioni a società che ha trasportato beni iraniani in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti della società di trasporto marittimo Vishnu, con sede nelle Isole Marshall, che ha utilizzato la nave Lady Sofia per portare illegalmente in Cina beni di produzione iraniana. Il sottosegretario statunitense con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le autorità di Washington “continuano a lavorare per impedire all’Iran e alle milizie yemenite Houthi di aggirare le sanzioni internazionali, e finanziare così le loro attività terroristiche”. (Was)