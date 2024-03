Usa-Austria: Blinken vede presidente Van der Bellen, focus su Ucraina e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Vienna il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito l’importanza della partnership bilaterale a sostegno dell’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Entrambi hanno sottolineato la necessità di lavorare per “garantire l’integrità” delle sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia. Il capo della diplomazia statunitense ha anche ringraziato le autorità austriache per l’assistenza umanitaria fornita alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. (Was)