Università: assessore Lazio, svolta su borse di studio, diritti studenti priorità per Giunta Rocca

- Grazie alle risorse "messe in campo da Lazio DiSCo, tutti gli studenti risultati idonei avranno accesso alle borse di studio universitarie 2023/2024. Una svolta alla quale abbiamo lavorato con determinazione con il presidente Francesco Rocca e l'assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione e Ricerca, Giuseppe Schiboni, per rispondere alle esigenze degli studenti che rischiavano di restare senza sostegno. Il diritto allo studio è e sarà una priorità per la Giunta Rocca", così in una nota Luisa Regimenti, assessore all'Università della Regione Lazio. "Con il provvedimento di oggi garantiamo complessivamente a oltre 35mila studenti il sostegno economico per frequentare l'Università. Continueremo a lavorare per determinare un reale e paritario accesso allo studio e rendere sempre più attrattivo il sistema universitario del Lazio. Rafforzare l'accesso alla formazione universitaria significa rafforzare la nostra democrazia", conclude Regimenti. (Com)