Egitto: Meloni al Cairo con leader europei, accordo Ue e Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Egitto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrà luogo nel quadro di una missione congiunta europea, cui prenderanno parte il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente di turno del Consiglio Ue e primo ministro belga, Alexander De Croo, il primo ministro greco, Kryakos Mitsotakis, il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, e il primo ministro cipriota, Nikos Christodoulidīs. L’agenda della visita è suddivisa in un segmento europeo – con la firma della dichiarazione congiunta che porrà le basi per un partenariato strategico Ue-Egitto – e un segmento bilaterale Italia-Egitto, nel corso del quale saranno concluse diverse intese riconducibili al Piano Mattei. La missione della presidente del Consiglio rappresenta anche l’occasione per uno scambio di intese bilaterali riconducibili alla realizzazione del Piano Mattei per l’Africa. Gli accordi che saranno siglati tra Italia ed Egitto interessano i sei pilastri del Piano: istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture. (segue) (Rin)