Egitto: Meloni al Cairo con leader europei, accordo Ue e Piano Mattei (3)

- L’Egitto è una delle principali nazioni di origine e di transito dei migranti diretti in Italia e in Europa. A livello europeo, la commissione Ue sostiene l’Egitto nel rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere terrestri e marittime nonché nella conduzione di operazioni di "Search and rescue”. L'Egitto ha espresso la volontà di collaborare per contrastare il transito di migranti irregolari. I rapporti tra Ue ed Egitto sono disciplinati a livello bilaterale dall’Accordo di associazione, firmato il 25 giugno 2001 ed in vigore dal primo giugno 2004. L’Egitto è uno dei due soli Paesi del Vicinato sud (insieme alla Giordania), con cui sono state approvate delle priorità di partenariato per il periodo finanziario 2021-2027. Le relazioni Ue-Egitto saranno elevate al livello di "partenariato globale e strategico”, a partire dalla dichiarazione comune che sarà firmata in occasione di questa visita. L'obiettivo è accompagnare le riforme economiche e sociali dell'Egitto e contribuire a mitigare l'impatto delle attuali crisi in corso in Africa e nel Medio Oriente. (Rin)