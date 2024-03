Usa: scandalo Ftx, accusa chiede 40-50 anni di carcere per Sam Bankman-Fried

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali hanno chiesto una condanna compresa tra i 40 e i 50 anni di carcere per Sam Bankman-Fried, il fondatore della piattaforma per lo scambio di criptovalute Ftx che a novembre dello scorso anno è stato riconosciuto colpevole di otto capi d’accusa per frode e cospirazione. La richiesta è stata avanzata negli atti depositati oggi presso il tribunale distrettuale di Manhattan, la cui sentenza nei confronti dell’uomo dovrebbe essere annunciata durante una udienza fissata per il 28 marzo. “La sentenza deve essere proporzionale alla dimensione straordinaria dei suoi crimini”, si legge nella richiesta dell’accusa al giudice Lewis Kaplan. La difesa ha invece chiesto una condanna non superiore ai sei anni e mezzo. Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di avere rubato otto miliardi di dollari ai clienti di Ftx, dirottandoli poi verso il fondo Alameda Research controllato dalla sua compagna. (Was)