Campania: Mit, Salvini in contatto con Rfi per frana che ha sospeso circolazione Foggia-Caserta

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini "segue con grande attenzione quanto accaduto sulla linea Foggia-Caserta, dopo la frana verificatasi in Campania che ha causato la sospensione della circolazione. Salvini è in costante contatto con Rfi". Lo scrive in una nota il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit).(Com)