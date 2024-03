Napoli: Meloni, grazie luogotenente Ferrara e vicebrigadiere Coco per aver salvato 88enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le fiamme per salvare una donna di 88 anni intrappolata" a Cercola, in provincia di Napoli, "in casa. Al Luogotenente dell’arma dei carabinieri Domenico Ferrara e al vice brigadiere Fabrizio Coco, che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare quella altrui, la nostra profonda gratitudine per il coraggio e l’eroismo dimostrati". Lo scrive su X (ex Twitter) la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Rin)