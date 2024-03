Automotive: Valentini, fase complessa, utili più produttori in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore dell'auto vive un periodo molto complesso. In Italia abbiamo un solo produttore e la presenza di più produttori può servire". Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini, a Sky economia. Valentini ha però sottolineato che "lo stesso settore dell'automotive elettrico vede una marcata flessione, una concorrenza all'interno e - è notizia di oggi - il governo cinese ha deciso di imporre alle case costruttrici cinesi l'utilizzo di chip cinesi il che ha impattato sul corso di borsa di alcuni dei più grandi produttori mondiali". Dunque, ha proseguito, "la geopolitica si è inserita nel quadro economico e dobbiamo essere coscienti del fatto che operiamo in un mondo che non è più piatto ma è fatto di aree in concorrenza o conflitto. Allargare l'Europa sui Paesi del G7 significa portare avanti un modello produttivo e di valori di un certo tipo e noi entriamo in questo contesto". Valentini ha poi evidenziato che la "richiesta di un fondo europeo è anche la richiesta di andare verso un bilancio federale e un debito pubblico europeo con tutto ciò che comporta. Ad esempio, la difesa europea non riguarda solo l'acquisizione sistemi d'arma e lo sviluppo di un'industria difesa ma ancor più decidere le regole su come viene utilizzato l'esercito europeo". Infine, ha concluso, "il mercato unico europeo è il più grande fattore di competitività da preservare, altrimenti singolarmente siamo spacciati". (Rin)