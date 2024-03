Università: Bernini, solidarietà a Molinari, contro intolleranza chiesta seduta straordinaria Crui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Università sono e devono rimanere il luogo del pluralismo e del confronto. Violenza e sopraffazione non possono trovare spazio all’interno dei nostri atenei. Ho contattato il direttore Molinari per esprimergli il mio sconcerto e la mia solidarietà per quanto accaduto a Napoli", scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "Mi sono anche confrontata con la presidente dei rettori italiani, Giovanna Iannantuoni, alla quale ho chiesto di convocare una seduta straordinaria della Crui a cui parteciperò. Sono diventati troppi i casi di intolleranza all'interno dei nostri atenei. Serve un’alleanza tra governo, Università e Istituzioni per proteggere questo prezioso spazio di libertà e democrazia", conclude. (Rin)