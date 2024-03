Caucaso: ministro Esteri Turchia, può diventare area di pace, stabilità e prosperità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Caucaso può diventare un’area di pace, stabilità e prosperità. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel corso di una conferenza stampa congiunta con gli omologi di Azerbaigian e Georgia - rispettivamente Jeyhun Bayramov e Ilia Darchiashvili - al termine del nono incontro tripartito che si è svolto oggi a Baku. “Il nostro meccanismo di riunione trilaterale, costruito su relazioni di buon vicinato e legami storici di amicizia, rappresenta un’occasione unica per discutere degli interessi e delle preoccupazioni comuni”, ha sottolineato Fidan. “La pandemia da Covid-19 ha sconvolto l’ordine economico e ha influito negativamente sui trasporti e sulle catene di approvvigionamento. La guerra in Ucraina continua a imporre un peso umano e materiale alla nostra regione che, oltretutto, diventa sempre più pesante ogni giorno che passa. Il massacro in corso a Gaza continua a mostrare la condizione del sistema internazionale. D’altro canto, nella nostra regione ci sono stati buoni sviluppi. L’Azerbaigian ha ristabilito la propria integrità territoriale dopo 30 anni di occupazione e la Georgia ha ricevuto lo status di Paese candidato all'Unione europea”, ha osservato il ministro turco, spiegando che adesso si è “davanti a una prospettiva del tutto nuova”. (segue) (Tua)