Caucaso: ministro Esteri Turchia, può diventare area di pace, stabilità e prosperità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo concordato di approfondire la nostra proficua cooperazione nei settori dell’energia e della connettività. Abbiamo parlato di cosa potremmo fare per portare avanti il nostro lavoro. Abbiamo sottolineato che la linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars dovrebbe essere riattivata a piena capacità il prima possibile. Abbiamo anche accennato all'importanza strategica del Mar Nero per l'intera regione, soprattutto nei settori della sicurezza, dell'economia, dell'energia e dei trasporti. Abbiamo infine ribadito la volontà di lavorare insieme per rafforzare la nostra cooperazione con progetti concreti", ha spiegato Fidan durante la conferenza congiunta. Secondo il ministro degli Esteri turco, Ankara, Baku e Tbilisi “agiscono con grande spirito di cooperazione anche nelle piattaforme economiche multilaterali”. Come riporta l’agenzia di stampa turca “Iha”, oltre che durante l’incontro tripartito, Fidan ha avuto colloqui con l’omologo azerbaigiano Bayramov e il georgiano Darchiashvili anche a livello separato, discutendo con entrambi delle relazioni bilaterali e della situazione regionale. (Tua)