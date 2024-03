Università: D'Attorre (Pd), Atenei rimangano luogo libero e plurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Privare l'Università della sua natura di luogo del pluralismo e della libertà intellettuale significa negare la sua vocazione. Per quanto profondo possa essere il dissenso dalle posizioni di chi è chiamato a intervenire in un ateneo, è del tutto inaccettabile impedire il confronto. Il dibattito pubblico è già fin troppo segnato da conformismi, mistificazioni e contrapposizioni esasperate. È vitale fare in modo che almeno l'Università resti un luogo dove il confronto delle idee goda del massimo rispetto e ogni forma di intolleranza venga bandita, come giustamente ribadito dal presidente Mattarella". Lo afferma in una nota Alfredo D'Attorre, responsabile Università nella segreteria nazionale Pd.(Com)