- L’assistente del segretario di Stato Usa per l’istruzione e gli affari culturali, Lee Satterfield, si recherà in Nigeria dal 17 al 22 marzo. Al centro dei colloqui, riferisce una nota, ci sono la necessità di rafforzare l’accesso all’educazione nel Paese africano e la creazione di nuove opportunità economiche. (Was)